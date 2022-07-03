انت الان تتابع تفاصيل خبر معتز محمود: هناك توجه رئاسي للنهوض بالصناعة والقطاع يحتاج الي خريطه صناعيه وقانون صناعه موحد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708793/معتز-محمود-هناك-توجه-رئاسي-للنهوض-بالصناعة-والقطاع-يحتاج-الي-خريطه-صناعيه-وقانون-صناعه-موحد

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب، بأن هناك توجه رئاسي بالاهتمام بالصناعة وان هناك جلسات استماع عقدتها اللجنة مع المستثمرين وهناك توصيات عرضناها علي مجلس الوزراء للاهتمام بالقطاع، لافتا إلي أن هناك اهتمام من القيادة السياسية، فلا يمكن أن يكون هناك تقصير من الوزراء، موضحا بأن الجميع متفأل عن الفترة القادمة.

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مشكلة الصناعة في مصر

وأكد معتز محمود خلال اجتماع اللجنه اليوم أثناء مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ، أن مشكلة الصناعة في مصر تقع بين محورين مهمين أولا خريطة صناعية ودراسة ماتحتاج اليه واحتياجات السوق المحلي ، بالاضافه الي المحور الثاني وهو ضرورة صدور قانون صناعه موحد يتناسب مع الوضع بالاضافه الي التنسيق بين الوزرات المعنية، مشددا إلي ضرورة المحاسبة ليس اساس ضريبة القيمه المضافه ولكن علي القيمه الدفترية للمصنع .

دعم الصناعة

من جهته أكد حاتم عبد الغفار رئيس غرفة مستثمري كفر الشيخ، بأننا نحتاج إلي ثورة كبيرة في مصر لدعم الصناعة، فلابد من خفض الاستيراد وزياده الصادرات ولابد من ثورة علي القوانين المعيقه للاستثمار وعلي رأسها قانون الضرائب الذي ورد عليه 40 تعديل حتي الآن وإلغاء قانون رقم 91 .

وأضاف عبد الغفار بضرورى إجراء حوار مجتمعي قابل للأخذ الصالح منه وكذلك نري ضم جميع حلقات التداول تشدد مرة واحدة ولابد العمل الدعم اللوجستي .

وأضافت شيماء عليبه ممثل غرفة الصناعات الهندسية، إن المشكلة في هيئة التنمية الصناعية وآليات وإجراءات التنفيذ .

وتابعت لابد إقرار إجراءات تسمح بتسهيل الإجراءات وإقرار إعفاءات ضريبيه للنهوض بقطاع الصناعة.