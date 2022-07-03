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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708792/النائبة-أمل-رمزي-تشغيل-القطار-الكهربائي-بداية-حقيقية-للاتجاه-نحو-وسائل-نقل-صديقة-للبيئة

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي الخفيف، يعكس الخطوات السريعة التي تسعى الحكومة لاتخاذها من أجل الانتقال السريع نحو البيئة الآمنة، باستخدام وسائل نقل صديقة البيئة، ولا ينتج من استخدامها أضرارا سواء على البيئة أو على صحة المواطن.

دوت الخليج

النائبة أمل رمزي: تشغيل القطار الكهربائي بداية حقيقية للاتجاه نحو وسائل نقل صديقة للبيئة

وأضافت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، إلى أن منظومة القطارات الكهربائية تستهدف تحقيق سهولة ويسر في التنقل بين المدن، فضلا عن متوسط سعر التذكرة مقارنة بالقيمة المدفوعة في المواصلات العادية.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن تلك المنظومة تعتبر امتداد لشريان تنمية جديد في المجتمعات العمرانية الجديدة، مما سيسهل على المواطنين تقبل فكرة الانتقال للعيش في القاهرة الجديدة ومدنها، وتقليل التكدس في محافظات القاهرة الكبرى، والاستفادة من المدن السكانية والوحدات المتعددة التي توجد بعيدا عن نطاق القاهرة والجيزة، فوجود وسيلة نقل تربط بين القاهرة والمدن الجديدة، خطوة إيجابية تخفف من الاختناق المروري الذي تعاني منه القاهرة.

وتابعت: المشروع يحقق إنجازا كبيراً في الوقت والسرعة، حيث أنه يضم 19 محطة والمرحلة الأولي التي تم افتتاحها اليوم تضم 12 محطة بداية من محطة عدلي منصور، والمحطة النهائية للمرحلة الأولي هي مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، تجهيز خطوط نقل جماعي كهربائية صديقة للبيئة بأطوال 500 كم، مما يجعلها تمتلك الريادة في استخدام وسائل نقل حديثة على مستوى قارة افريقية.