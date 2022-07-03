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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708791/بعد-إعلان-زواجها-تعرف-على-هوية-زوج-نسرين-طافش

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش التريند خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان زواجها مؤخرًا وذلك قبل أن تكشف هويته.

دوت الخليج يكشف هوية زوج نسرين طافش

هوية زوج نسرين طافش

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش مؤخرًا عن هوية زوجها بعد أن أعلنت دخولها القفص الذهبي، وقالت في تصريحات لـ ET بالعربي، إنها تزوجت من الدكتور شريف شرقاوي وهو طبيب أسنان.

وأضافت: “ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي علم من علوم الطاقة”، نافية الأنباء التي انتشرت عن أن زوجها يعمل مدرب يوجا، وأكدت أنها وزوجها متوجهان لقضاء شهر العسل.

ومؤخرا، أعلنت نسرين طافش زواجها وشاركت جمهورها ومتابعيها بنشرها صورة ليدها وهي في يد رجل ويرتديان خاتم الزواج.

زواج نسرين طافش

وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصلا الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "جمع الله ما بينهما، أتمنى من الله، بارك الله في هذا التجمع وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد".

وكتبت الفنانة السورية نسرين طافش في الهاشتاج أنها تزوجت حديثا، ووصفت زوجها بتوأم روحها، وفي سياق آخر غابت نسرين طافش عن الدراما المصرية العام الجاري 2022 بعد أن حققت نجاحا كبيرا في رمضان 2021 بمسلسل "المداح".

ولكن بسبب انشغالها هذا العام اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل "المداح ... أسطورة الوادي"، وشاركت في رمضان 2022 بمسلسل "جوقة عزيزة" والذي تدور أحداثه خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، وتقدم شخصية راقصة تدعى "عزيزة" ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.

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يعد مسلسل جوقة عزيزة من إنتاج جولدن لاين والتأليف لـ خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق والعمل من بطولة نسرين طافش وسلوم حداد، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، أيمن رضا، هبة نور، علي كريم، غنوة محمود، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وسليم صبري، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت قد أثارت ضجة قبل بدء الموسم الرمضاني الماضي بعد تداول مجموعة صور لها من كواليس المسلسل وهي مرتدية بدلة رقص.