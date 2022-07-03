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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708789/محمد-إسماعيل-نائب-التنسيقية-الربط-بين-التعليم-وسوق-العمل-ضرورة-تساهم-فى-توطين-الصناعة

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقيات القروض تؤدى إلى أعباء جديده ولكن الإتفاقيات المعروضة هى منحه لا تمثل أى أعباء على موازنه الدولة وتمس أحد أهم مجالات الحياة وهى التعليم .

محمد إسماعيل "نائب التنسيقية": الربط بين التعليم وسوق العمل ضرورة تساهم فى توطين الصناعة

دوت الخليج

وأضاف " إسماعيل"، خلال كلمته فى الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد حول قرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 205 لسـنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المسـاعدة بين جمهوريـة مصـر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعلــيم الأساسـي - مرحلـة ثانيـة، الموقـع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29، أن الإتفاقية تهدف إلى دعم منظومة التعليم المصرى الأمريكي وتطويره وتحسين مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف تقوية القدرات العلمية وخلق قوى عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي وتحسين برنامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعي الذي يساهم في القضاء على الأمية من أجل خلق وعي شعبي لدى جميع طوائف المجتمع.

وأضاف " إسماعيل"، أن الآف الشباب يتم تخرجيهم، ويعملوا فى وظائف لاتتناسب مع مؤهلاتهم، ومن الضروري توطين الصناعه وربط المدارس التكنولوجية ط بسوق العمل، لأننا فى حاجه ملحة إلى النهوض بقطاع الصناعة، وكذلك أهمية تطوير البحث العلمى وربطه بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية .