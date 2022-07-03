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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708788/مسروقة--تركيا-تحتجز-سفينة-روسيا-تحمل-حبوب-أوكرانية

صرح سفير أوكرانيا فى تركيا، يوم الأحد، بأن سلطات الجمارك التركية قامت باحتجاز سفينة شحن روسية تحمل حبوبا أوكرانيا ووفق السفير الأوكراني فى تركيا فهي “حبوب مسروقة”.

دوت الخليج

حبوب مسروقة

وقال السفير الأوكراني فاسيل بودنار للتلفزيون الوطني الأوكراني :" لدينا تعاون كامل، فالسفينة تقف حاليا عند مدخل الميناء وقامت سلطات الجمارك التركية باحتجازها".

وتابع السفير الأوكراني بأن :" مصير السفينة سيحدده اجتماع للمحققين يوم الأثنين".

ويشار إلى انه فى وقت سابق اتهم السفير الأوكراني روسيا بسرقة الحبوب الأوكرانية وتصديرها إلى عدة دول من بينها تركيا.

ويذكر انه منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قامت القوات الروسية بفرض سيطرتها على عدة مناطق ومدن من ضمنها الموانئ الأوكرانية التي تمثل معبر رئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية العالم، وعليه اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بتجويع العالم واحداث مجاعة عالمية وفى مقابل ذلك حملت روسيا الدول الغربية مسؤولية ارتفاع اسعار الغذاء والسلع الرئيسية بسبب العقوبات الروسية ومنذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قامت الدول الأوروبية بفرض حزمة قاسية من العقوبات استهدفت مختلف القطاعات الروسية منها القطاع النفطى والقطاع المصرفى والاعلامي فضلا عن استهداف شخصيات الروسية طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبناته وتهدف حملة العقوبات الذي يفرضها التكتل الغربي ضد روسيا الضغط عليها وإجبارها لوقف القتال و لسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.