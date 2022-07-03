وزير الداخلية لنظيره النمساوى:حتمية تضافر الجهود للقضاء على كافة ظواهر الإرهاب والجرائم الإلكترونية

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708787/وزير-الداخلية-لنظيره-النمساوىحتمية-تضافر-الجهود-للقضاء-على-كافة-ظواهر-الإرهاب-والجرائم-الإلكترونية

إلتقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بوزير الداخلية النمساوي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الطرفين وتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين.

اللقاء وتعزيز سبل التعاون

وإستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.. حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ،كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

مد جسور التواصل

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النمسا للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين ، مشيراً إلى إهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المشترك ، مُشدداً على حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً الهجرة غير الشرعية فى ظل المُعطيات والتطورات التى إستجدت على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.

السيطرة على حريق هائل في محل أسماك شهير بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم أسماك شهير بشارع البحر الأعظم بالجيزة، دون وقوع خسائر بشرية.

بداية البلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عملييات النجدة بالجيزة بنشوب حريق هائل داخل مطعم أسماك شهير بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وعلى الفور هرعت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات الأخرى.

وفور الوصول تمكن رجال الحماية المدينة من السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيقات.

سيدة تتدعي إختطافها لطلب فدية من زوجها بمساعدة أخر بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بتغيب (نجلته "ربة منزل" – مقيمة بذات الناحية وبرفقتها أنجالها "4 أطفال") وذلك عقب خروجها وبحوزتها هاتفها للتوجه لإجراء كشف طبى بإحدى العيادات الطبية كائنة بدائرة قسم ثان أسيوط ، وعقب ذلك تم إرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها "متواجد بإحدى الدول" تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

التحريات والمعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المذكورة بترك المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم والتوجه برفقة أنجالها بمساعدة (أحد الأشخاص) للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج بالقاهرة وقيامها عقب ذلك بإرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها "متواجد بإحدى الدول" تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

ضبطهم

أمكن ضبطها وبرفقتها أنجالها ، وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم فى إرسال الرسالة السابق الإشارة إليها وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.