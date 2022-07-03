النائبة غادة علي: الحوار الوطني وُلد من روح ثورة 30 يونيو

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708784/النائبة-غادة-علي-الحوار-الوطني-ولد-من-روح-ثورة-30-يونيو

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تحتفل بذكرى 30 يونيو، وفي نفس الفترة تهل محاور الحوار الوطني، موضحة أنها ترى أن الحوار الوطني وُلد في الأساس من روح 30 يونيو، الروح التي جمعت كل أطياف الشعب، والتي حافظت على مصر وبدأت في وضع طريق جديد للجمهورية الجديدة.

وأضافت "علي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أنها ترى مصر الآن في منتصف الطريق للجمهورية الجديدة التي يطمح إليها الرئيس السيسي، فبعدما مر عدة سنوات على الثورة المجيدة فضلا عن الإصلاحات والمشاريع والتطوير الواضح في مصر، مشيرة إلى أن الحوار الوطني يساعد في التخطيط للمستقبل بشكل أكثر دراية وأكثر وعيا.

النائبة غادة علي: مصر تغلبت على الكثير من التحديات بفضل القيادة السياسية

وواصلت أن الدولة المصرية نجحت بفضل القيادة السياسية تغلبت على العديد من التحديات سواء في قضية الإرهاب، أو الوضع الاقتصادي أو في رفع معدلات النمو، موضحة أن توقيت الحوار الوطني حاسم، حيث يأتي في ظل جني الدولة ثمار التطوير والتنمية، وإعادة بناء الدولة بعدما كانت على حفا أن تكون دولة هشة أصبحت مصر تنظر للدولة بشكل استشراقي أكثر

وأردفت أن الحوار الوطني يشارك فيه كل أطياف المجتمع ليست فقط الكيانات السياسية، وليست فقط النخبة، وإنما يشارك المواطنون أيضا في الحوار، "ما تم في الحوار الوطني حتى الآن به تحديات وضمانات للنجاح، إحنا نميل لضمانات النجاح ونبص ليها بشكل متفائل أكثر".

وأشارت إلى أنه من الصعب أن يسبب الحوار خوف لدى البعض، ولكن العكس صحيح أن الخوف يأتي من عدم الحوار، حيث إنه بمجرد وجود حوار على طاولة المجتمع المصري هذا بادرة أمل وشيء يدعو للتفائل والنظرة الإيجابية، موضحة أنه بمجرد إطلاق فكرة الحوار الوطني من الرئيس السيسي أعطى روح إيجابية عظيمة على الجميع.