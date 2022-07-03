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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708781/النائب-عمرو-درويش-طرح-مصر-للحوار-الوطني-يؤكد-أننا-دولة-قوية

هنأ النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري والقيادة السياسية والدولة المصرية بالقرب من عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعم الخير والسلام والأمان على مصر والعالم العربي كله، وأن ينعم العالم بالسلام والأمان، فضلا عن التهنئة بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تتذكر الدولة المصرية نجاحها في القضاء على قوة ظلامية حاولت اختطاف الوطن لمصير مجهول، ولكن الشعب والجيش والشرطة نجحت في فرض كلمته.

وأضاف "درويش"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظر للحوارالوطني بمنتهى الأهمية لأن تلك التنسيقية منصة تدعو إلى الحوار، وبالتالي فإن الحوار جاء في توقيت مهم جدا، حيث إن طرح الدولة المصرية للحوار يؤكد أننا دولة قوية ويعطي قيمة اكبر للحوار الوطني

النائب عمرو درويش: الحوار الوطني سيكون مثمر ومجدي

وتابع أن الحوار الوطني سيكون مثمر ومجدي وسيحقق نجاح، موضحا أن حكم النجاح سيتعلق بأهداف المتحاورين، حيث إن الحوار لن يقتصر فقط على القوى السياسية والشبابية حيث هناك محاور اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، حيث إن الحوار سيكون شامل جامع

وأردف أن قيمة الحوار الوطني في مسألة الاستماع إلى الآخر، وأن يتم نقل احتياجات الشعب المصري في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الحوار هدفه طرح أفكار ومقترحات لحل المشاكل التي تواجه الشعب المصري من وجهة نظر كل جهة

وواصل أن التحدي الأكبر هي مسألة الاستماع والجلوس على طاولة واحدة لكي تسمع كافة الجهات بعضها البعض وهذا الأمر مطلوب في الوقت الحالي، ويوجد عدد من المؤسسات الفاعلة التي تقوم به مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرها، ولكن التوسع في هذا الأمر من خلال جمع كل القوى في حوار واحد، هذا يعني أن الدولة تريد استماع كل الأراء والمقترحات

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رحبت جدا بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، لأن التنسيقية تشعر بقيمة الحوار، مطالبا بأن تكون جلسات الحوار الوطني جلسات معلنا لكي يتطلع الشعب المصري على الجميع وطريقة تحدث الجميع في حضور الدولة المصرية