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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708780/تضامن-النواب-تستكمل-مناقشة-إلغاء-التقييم-الوظيفي-بمكاتب-التأهيل-الاجتماعي-بمديرية-التضامن-الاجتماعي

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

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حاجة منطقة حدائق حلوان وأكتوبر لمكتب شئون اجتماعية

طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، جاءت كالتالي:

-طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سلطان، بشأن حاجة منطقة حدائق حلوان إلى مكتب شئون اجتماعية.

-طلب إحاطة مقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن قيام إدارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحوث اجتماعية وهمية لأفراد لا يستحقون الدعم للهروب من المصروفات الدراسية.

-طلب إحاطة مقدم من النائب أسماء سعد الجمال، بشأن ضرورة تطوير مكتب إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الصف بالجيزة.

-طلب إحاطة مقدم من النائب طه الناظر، بشأن تطوير وحدات الشئون الاجتماعية.

-طلب إحاطة مقدم من النائب د. نادر مصطفى، بشأن استغلال الأراضي التابعة لوزارة التضامن والملاصقة للمدرسة الحديثة الإعدادية بنين بمدينة ههيا لإنشاء مجمع خدمات اجتماعية يشمل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة.

-طلب إحاطة مقدم من النائب لواء إلهامي البارودي، بشأن سوء معاملة العاملين بمدرية التضامن الاجتماعي بسوهاج وإدارة الشئون الاجتماعية بجرجا للمواطنين المترددين عليهما.

-طلب إحاطة مقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن تردى حالة مكاتب التأهيل المهني بمحافظة الشرقية ومحافظات مصر وعدم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة.

-طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن عدم تفعيل لجان التظلم من قرار عدم استحقاق معاش العجز عن الكسب.

طلب إحاطة مقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم افتتاح مبنى منطقة البلينا التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رغم تجهيزه.

-طلب إحاطة مقدم من النائب محسن أحمد عبدالحميد، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

-استكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حمدي محمد خطاب، بشأن عدم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للهيئة العامة للتأمين الصحي بضم جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للانتفاع بخدمة التأمين الصحي بعد سداد وزارة قطاع الاعمال قيمة 4 مليارات جنيه.

-استكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة عزة حسين، بشأن إلغاء التقييم الوظيفي بمكاتب التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي.