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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708779/زراعة-البرلمان-تطالب-بوجود-بدائل-لمحاصيل-الأعلاف-لمواجهة-النقص-في-المراعى-بالمحافظات

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما يفاجئنا بمتابعته الدقيقة لكل شيء، متابعا، الرئيس يتابع كل شيء بالتفصيل الدقيق، ونحن في لجنة الزراعة شهود عيان على ذلك، حيث يتابع الرئيس جيدا ما يثار من موضوعات ونناقشه من قضايا، ونجده يفاجئنا بقرارات وحلول خلال أسبوع.

دوت الخليج

زراعة البرلمان تطالب بوجود بدائل لمحاصيل الأعلاف لمواجهة النقص في المراعى بالمحافظات

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة مطروح ومدينة سيوة خلال الفترة من 25 - 28/ 5/2022 لتفقد مشروعات الإنتاج الزراعي.

ووجه الحصرى، الشكر للرئيس السيسي، لاهتمامه المتواصل، بمختلف الملفات والمجالات والمناطق، مثمنا ما يقوم به الرئيس من تنمية في المناطق الحدودية، مستشهدا بسرعة تفاعل الرئيس مع أزمة الصرف الزراعى في واحة سيوة، وتوجيهه بحلها من خلال مشروع قومى تقوم الحكومة بإعداده حاليا.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة إيجاد بدائل لمحاصيل الأعلاف بمحافظة مطروح وغيرها من المحافظات، لمواجهة النقص في المراعى، وذلك في ظل ما وجه به الرئيس السيسي بشأن التوسع في الثروة الحيوانية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.