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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708777/النائب-علاء-مصطفي-دور-الانعقاد-الثاني-لمجلس-الشيوخ-شهد-مناقشة-عدد-من-مشروعات-وقوانين-لحل-قضايا-ومشاكل-تهم-المواطنين

أكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ شهد العديد من اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، ويأتي ذلك فى إطار التفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.

النائب علاء مصطفي: دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ شهد مناقشة عدد من مشروعات وقوانين لحل قضايا ومشاكل تهم المواطنين

وأوضح مصطفي، خلال بيان له، أنه كان حريص علي استخدام الأدوات الرقابية حيث تقدم بطلب خلال المناقشة العامة للمجلس بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

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كما تقدم بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني مشيرا بانه أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو وجود منظومة للتوقيع الالكتروني آمنة تتيح للمواطنين التعامل عن بُعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما سيقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وتجهيزها وسيهدف الى فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة.

الشيوخ يفض دور الانعقاد الثاني

وأشار إلي أنه، تقدم باقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك العيون المصرى، مؤكدا أن طريقة الحصول على القرنيات حاليا تقتصر على الشراء من الخارج، حيث تقوم شركات البصريات فى مصر بدور الوسيط في استيراد القرنيات من بنوك العيون فى دول أسيا و أمريكا، وبالرغم من قيام وزارة الصحة باعتماد بعض بنوك العيون لتستورد منها الشركات الخاصة القرنيات و ذلك لضمان سلامة و شفافية القرنية و خلوها من الفيروسات (الكبدية والإيدز والزهري) إلا أن القرنيات المستوردة لا يجرى عليها أى اختبارات للتأكد من شفافيتها و خلوها من الفيروسات.

كما تقدم ايضاً بإقتراح برغبة لمناقشة ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعاد تلك الظاهرة وآثارها، مؤكدا أن العمالة غير المنتظمة المكون الرئيسي للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي لافتا الى ان منظمة العمل الدولية حددت مجموعة المحددات والخصائص التي تنتشر في مختلف أنشطة الاقتصاد غير الرسمي وهي خصائص وثيقة الصلة بالعمالة غير المنتظمة والتى تتمثل فى الدخل المنخفض وعدم توافر الأمان الوظيفي وطول عدد ساعات العمل وانعدام التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والتمييز النوعي خاصة ضد النساء والأطفال وبالتحديد في معدلات الأجور انخفاض مستوى التدريب وانعدام معايير السلامة المهنية وغياب التمثيل المهني عن طريق النقابات العمالية المتخصصة. وعلي صعيد الندوات والاجتماعات أوضح النائب علاء مصطفي، أنه كان حريص علي حضور العديد من الندوات والإجتماعات التي تؤكد علي إدراكه للدور الوطني ومسئولياته تجاه الوطن والمواطنين، حيث اجتمع مع رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لعرض رؤية الجهاز فيما يشهده العالم من تغييرات سريعة وتعاظم دور تكنولوجيا الاتصالات في ظل جائحة كورونا.

كما حضر عضو مجلس الشيوخ جلسة حوارية بعنوان "هل نعبر الأزمة المالية العالمية؟" مع الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر والخبير الاقتصادي، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، وذلك ضمن مبادرة "سوا هنعدي"، للحديث عن مستقبل الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلي عقد لقاء مع مع مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT ومناقشة رؤية مجلس إدارة الغرفة لسياسات التحول الرقمى التي تنتهجها الدولة المصرية وسبل بناء مصر الرقمية.

ولفت النائب علاء مصطفي أنه كان حريص علي لقاء مع وزير المالية ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من الملفات الهامة من بينها الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، وبعض تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

وقام النائب علاء مصطفي بالعديد من الزيارات أهمها، زيارة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومناقشة دور الجهاز الكبير وأدوات التقييم والرقابة المالية، وزيارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتعرف على أنشطة الجهاز و تفعيل برتوكول التعاون مع التنسيقية.