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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708799/الحكومة-المواطن-المصري-يستهلك-34-كيلو-سكر

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن احتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 7.7 شهر وهذا أول مرة في مصر يرتفع المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر يتخطى الـ 7 أشهر، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يأت من فراغ، حيث كان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمحصول الاستراتيجي الخاص ببنجر السكر ونفس الأمر بالنسبة لقصب السكر

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر تعد من ضمن المراكز الهامة لإنتاج السكر على مستوى الشرق الأوسط، وحدث تطور كبير في شركات إنتاج السكر من بنجر السكر سواء من خلال زيادة مساحة محصول بنجر السكر هذا العام والتي تخطت 600 ألف فدان، موضحا أن مشروع مستقبل مصر مزروع فيه ما يقرب من 65 ألف فدان من محصول بنجر السكر، علاوة على التطور الواضح في مصانع إنتاج السكر من زيادة السعة الاستيعابية في المصانع وهو ما جعل مصر لديها إنتاج من السكر من بنجر السكر يتخطى 1.7 مليون طن سكر من بنجر السكر فضلا عن ما يقرب من 900 ألف طن سكر من قصب السكر.

رئيس الدلتا للسكر: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي في السكر

وأوضح أن هناك خطة كبيرة تضعها مصر لجذب الاستثمارات لهذه الصناعة الاستراتيجية الهامة، حيث إن مصر بها مصنع ضخم في منطقة غرب غرب المنيا باستثمار إماراتي والذي يعمل بشكل تجريبي في الوقت الحالي، وعند العمل بشكل رسمي العام المقبل مصر ستصل لاكتفاء ذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وواصل أن مصر تستورد كمية قليلة جدا من السكر لا تتخطى من 200 لـ 300 ألف طن فقط لا غير، ويتم استيرادها في صورة سكر خام ويتم تكريره داخل المصانع الوطنية في مصر وليس في صورة سكر أبيض.

وأشار إلى أن مصر تستهلك سنويا ما يقرب من 3.3 مليون طن سكر في السنة، لافتا إلى أن المواطن المصري يستهلك 34 كيلو جرام سكر في العام الواحد، موضحا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تقترب من 90%، وما يتم استيراده من الخارج 10% فقط.

واستكمل أن مصر أصبحت مركز في صناعة السكر، لأن مصر أصبح لديها 8 مصانع تعمل على إنتاج السكر من بنجر السكر، موضحا أنه أسعار السكر ترتفع مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ولكن أن السكر في مصر يمتاز بثبات في الأسعار، والسكر التمويني مازال ثابت عند 10.5 جنيه، والسكر الحر ما بين 12 لـ 14 جنيه، وهذا سعر مميز مقارنة بالدول الأخرى.