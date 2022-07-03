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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708778/قرض-بنك-المصرف-المتحد-يصل-لـ-10-ملايين--للتمويل-العقاري

يتساءل الكثيرون عن قرض بنك المصرف المتحد والذي يصل إلى 10 ملايين جنيه لدعم المواطنين في المجتمع وتلبية احتياجات كافة عملاء بنك المصرف المتحد خاصة للمتقدمين على مبادرة التمويل العقاري، وينشر دوت الخليج شروط قرض بنك المصرف المتحد والأوراق المطلوبة.

تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك المصرف المتحد - يكون سعر العائد مميز. - يكون التمويل حتى 80% من قيمة الوحدة. - تصل قيمة التمويل إلى 10 ملايين جنيه مصري. - مرونة في فترة السداد تصل إلى 15 سنة. - تسهيلات سداد التمويل، من خلال الفروع وماكينات الإيداع النقدي، بخلاف خدمة فورى للمدفوعات الإلكترونية. شروط الحصول على التمويل من بنك المصرف المتحد - السن من 21 – 60 سنة. - للمصريين فقط. - مقدم 20% من سعر العقار. الأوراق المطلوبة للحصول قرض بنك المصرف المتحد - بطاقة رقم قومي سارية. - إيصال مرافق حديث. - إثبات دخل.

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