برلمانيون: محطة عدلي منصور تمثل طفرة تكنولوجية في منظومة النقل والقطار الكهربائي بداية حقيقية للاتجاه نحو وسائل نقل صديقة للبيئة..ويطالبون المواطنين بضرورة الحفاظ عليه

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708796/برلمانيون-محطة-عدلي-منصور-تمثل-طفرة-تكنولوجية-في-منظومة-النقل والقطار-الكهربائي-بداية-حقيقية-للاتجاه-نحو-وسائل-نقل-صديقة-للبيئةويطالبون-المواطنين-بضرورة-الحفاظ-عليه

تعتبر محطة عدلي منصور المركزية، التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية صباح اليوم ،أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، حيث يبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، و يبلغ عدد محطات القطار 12 محطة، وسعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.

دوت الخليج

وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بافتتاح المحطة كأكبر محطة تبادلية فى الشرق الأوسط، موضحين أنها تأتي فى إطار منظومة القطارات الكهربائية التس تنفذها الدولة فى الفترة الأخيرة، حيث تستهدف تحقيق سهولة ويسر في التنقل بين المدن وبعضها وتقليلا لجهد والوقت. ويستعرض موقع دوت الخليج أراء النواب، حول افتتاح محطة عدلي منصور التبادلية

علاء عابد : ماشاهدنا اليوم كان عرس حضريا ..ويطالب بتوعية المواطنين للحفاظ عليه

اكد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ، ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة مترو انفاق عدلي منصور اليوم حيث أن محطة عدلي منصور تبادلية ،وهي أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، و يوجد بها 7 وسائل نقل وهي المرة الأولى في العالم. تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل وتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر، مستدام كهربائية صديقة للبيئة ، وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور .

وعبر النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، عن سعادته عقب مشاركتة اليوم في افتتاح محطة عدلي منصور ، في هذا العرس الوطني الضخم الذي يعد نقله حضارية، مؤكدا أن القطار الكهربائى الخفيف LRT والذى ويربط القطار مدينة السلام بالقاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة منها بدر والشروق العاشر من رمضان وهيليوبوليس الجديدة والمستقبل، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك يربط مع القطار الكهربائى السريع بطريق السخنة نقله حضارية في مجال النقل النظيف، وثورة حقيقية في مجال النقل.

ودعا النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إلى ضرورة توعية المواطنين للحفاظ على هذا الصرح الضخم ، مؤكدا أن المشروعات القومية التى تنفذها الدوله تجعلها فى مصاف الدول الكبري وبالتالي يجب تشديد الإجراءت لحماية ممتلكات الدوله والتى ينتفع منها كل مواطن على أرض مصر ، مؤكدا ان ما شاهدته اليوم خلال استقلال القطار الكهربائي السريع، يؤكدا اننا امام جمهورية جديدة تحترم المواطن.

النائبة أمل رمزي: تشغيل القطار الكهربائي بداية حقيقية للاتجاه نحو وسائل نقل صديقة للبيئة

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي الخفيف، يعكس الخطوات السريعة التي تسعى الحكومة لاتخاذها من أجل الانتقال السريع نحو البيئة الآمنة، باستخدام وسائل نقل صديقة البيئة، ولا ينتج من استخدامها أضرارا سواء على البيئة أو على صحة المواطن.

وأضافت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، إلى أن منظومة القطارات الكهربائية تستهدف تحقيق سهولة ويسر في التنقل بين المدن، فضلا عن متوسط سعر التذكرة مقارنة بالقيمة المدفوعة في المواصلات العادية.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن تلك المنظومة تعتبر امتداد لشريان تنمية جديد في المجتمعات العمرانية الجديدة، مما سيسهل على المواطنين تقبل فكرة الانتقال للعيش في القاهرة الجديدة ومدنها، وتقليل التكدس في محافظات القاهرة الكبرى، والاستفادة من المدن السكانية والوحدات المتعددة التي توجد بعيدا عن نطاق القاهرة والجيزة، فوجود وسيلة نقل تربط بين القاهرة والمدن الجديدة، خطوة إيجابية تخفف من الاختناق المروري الذي تعاني منه القاهرة.

وتابعت: المشروع يحقق إنجازا كبيراً في الوقت والسرعة، حيث أنه يضم 19 محطة والمرحلة الأولي التي تم افتتاحها اليوم تضم 12 محطة بداية من محطة عدلي منصور، والمحطة النهائية للمرحلة الأولي هي مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، تجهيز خطوط نقل جماعي كهربائية صديقة للبيئة بأطوال 500 كم، مما يجعلها تمتلك الريادة في استخدام وسائل نقل حديثة على مستوى قارة افريقية.

وحيد قرقر: القطار الكهربائي طفرة تكنولوجية في عالم النقل

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة مترو أنفاق عدلي منصور اليوم، خطوة جديدة في طريق انجازات الدولة في قطاع النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن ذلك القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية بدعم ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب قرقر، في تصريح له اليوم، عن سعادته وفخره خلال مشاركته في افتتاح الرئيس السيسي محطة عدلي منصور اليوم، وذلك لما تتميز به من امكانيات، حيث تعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، و يوجد بها 7 وسائل نقل وهي المرة الأولى في العالم التى يتم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل وتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة.

وأشاد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقطار الكهربائى الخفيف LRT الذى يربط مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة، مشيرا إلي أن القطار الكهربائى يمثل طفرة تكنولوجية في عالم النقل والمواصلات، لاسيما وأنه يستخدم الطاقة النظيفة و التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وأنه يستهدف خدمة مليون راكب يوميا.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن القطار الكهربائى، سيساعد في تيسير حركة انتقال المواطنين، لا سيما الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مما سيخفف من تكدس المرور في الشوارع وتقليل الازدحام.