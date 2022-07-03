السياحة: حذف الليموزين المخالف لقرار جهاز التتبع الإلكتروني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:28 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إلغاء ترخيص كافة سيارات الليموزين السياحي التي لم تلتزم بقرار تركيب جهاز التتبع الإلكتروني gps حتى ١ يونيو الماضي.

وقالت الوزارة، في خطاب لشركات السياحة، إنه طبقا للقرار الوزاري رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢١، الخاص بتزويد كافة المركبات السياحية من أتوبيسات وليموزين وميني باص، بجهاز التتبع ومحدد السرعة gps في موعد غايته ١ يونيو ٢٠٢٢، فيما يخص سيارات الليموزين، فقد تم حذف كافة السيارات غير المزودة بالجهاز من المنظومة الإلكترونية وسجل النقل السياحي بالوزارة، حتى تلافي أسباب الحذف.

وفيما يخص الأتوبيسات، حذرت غرفة شركات السياحة، من مخالفة سائقي الأتوبيسات السياحية لضوابط السير وجهاز محدد السرعات، وعدم دقة بيانات المركبة والسائق وخط السير، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتلقت الغرفة خطابا من مركز تتبع المركبات السياحية بوزارة السياحة والآثار، يفيد رصد مخالفات عدد من المركبات التابعة للشركات بتجاوز السرعة المقررة قانونا، مما يعرض حياة السائق والسائحين للخطر، وعليه شددت الوزارة على ضرورة عدم تجاوز السائقين للسرعات المقررة قانونا، وكذا ضرورة تحديث بيانات التواصل الخاصة بممثلي الشركة على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وموقع غرفة شركات السياحة.

كما شددت الوزارة على ضرورة سرعة الاستجابة للمكالمات والإنذارات التي ترد من مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، حال رصد أي طارئ للمركبة أو تجاوز السرعة المقررة قانونا، محذرة من ان الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على سمعة المقصد السياحي المصري.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أكد أن كل الأتوبيسات السياحية في مصر وعددها 20 ألف أتوبيس، انتهت بالفعل من تركيب جهاز التتبع الإلكتروني gps، علاوة على 50% من الميكروباص و12% من الليموزين السياحي، وجاري استكمال الباقي وفق المهلة المتاحة.