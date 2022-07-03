حياة كريمة.. متابعة آخر التطورات لمشروعات المبادرة فى المنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - من بين المشروع تعلية مدرسة طنبدى، وجناح المدرسة الابتدائية رقم 3 بقرية دهروط، وأيضا مدرسة الإعدادية بنات بنفس القرية، ومدرسة عزبة للتعليم الأساسى، إلى جانب مدرسة دهروط للتعليم الأساسى. وأوضحت المؤسسة، أنه جارى المتابعة لباقى المشروعات بالمركز وباقى قرى المحافظة.

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