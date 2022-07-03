هل يجوز الطوف بالأدوار العلوية فى المسجد الحرام؟.. الأزهر يجيب

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أنه يجوز للحاج أن يطوف بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك، ويكون له من الأجر مثل من طاف فى صحن الطواف حول الكعبة مباشرة.
وأشار الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إلى أنه يباح له الاستراحة أثناء الطواف والسعى عند الحاجة إلى ذلك، لكبر سنه أو الإرهاق الشديد، ويثاب على ترك التزاحم صيانةً للحجاج والمعتمرين.
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