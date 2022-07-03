توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى لعلوم البحار وهيئة الطاقة الذرية

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وأشار التقرير، إلى أن الهدف من البروتوكول هو إجراء مشروعات مشتركة فى مجال البحث والكشف عن العناصر والثروات ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتى تخدم مجالات الطاقة والمجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك فى المياه الإقليمية المصرية والبحيرات، خصوصا بحيرة السد العالى بأسوان من خلال تحليل الطمى فى تلك البحيرة.
وأفاد التقرير، أن البروتوكول يهدف أيضا إلى تنفيذ برامج خاصة، ودراسات ومسح بحرى، وتحديث الخريطة الإشعاعية للسواحل المصرية، ونقل التكنولوجيا، وإعداد كوادر مدربة، لمواكبة التطورات، وذلك وفقا لتوجهات الدولة وسياستها.
وأشار الدكتور عمرو زكريا حمودة، إلى اتفاق الطرفين على تحديد نقطتى الاتصال بينهما، للتنسيق لعمل المسح البحرى، ودراسة الملوثات، واستخدام تكنولوجيا التشعيع فى حفظ المنتجات البحرية، لتداولها فى الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك التعاون فى إزالة ملوثات البحار والمحيطات من الملوثات البلاستيكية وغيرها.
شهد مراسم توقيع البروتوكول من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والدكتور عادل على مدير فرع المياه الداخلية، والدكتور طارق عثمان رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتور عبير السحرتى رئيس لجنة تنمية وخدمة المجتمع والبيئة، ومن هيئة الطاقة الذرية، الدكتور هداية كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولى، والدكتور نادية هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووى والإشعاعى، والدكتور حنان دياب رئيس المعمل المركزى للقياسات الإشعاعية البيئية المقارنة والتدريب، ومدحت نجيب مدير بهيئة الطاقة الذرية.
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