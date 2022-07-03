13 يوما إجازة فى يوليو 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وينشر "دوت الخليج" هذا الإنفوجراف الذى يوضح الإجازات فى شهر يوليو 2022: ويوافق الجمعة 8 يوليو عطلة أسبوعية ووقفة عيد الأضحى المبارك، والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء أول وثانى وثالث ورابع أيام عيد الأضحى. كما يوافق السبت 23 يوليو الجارى، عطلة أسبوعية وذكرى ثورة 23 يوليو.

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