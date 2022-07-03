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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /708774/أغلبية-المواطن-بحق-برلمانية-مصر-الحديثة-توافق-على-قانون-قادرون-باختلاف-وتوجه-الشكر-لأشرف-رشاد

أعلن النائب هشام هلال، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

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جاء ذلك على هامش كلمته بالحلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون قادرون باختلاف، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان شديد الحرص على دمج ذوى الهمم فى المجتمع، وتمثل ذلك في ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل جيد

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ان اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة، أوجبت علينا كسلطة تشريعية العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهم، لضمان توفير الدعم المالي الازم لتحقيق حياة اجتماعية وصحية وتعليمية ملائمة لهم.

أغلبية المواطن بحق.. برلمانية مصر الحديثة توافق على قانون قادرون باختلاف وتوجه الشكر لأشرف رشاد

وخلال كلمته بالجلسة العامة، تقدم النائب هشام هلال بالتحية للنائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية على تقدمه بمشروع قانون قادرون بإختلاف، منوها ان حزب مستقبل موطن اصبح أغلبية للمواطن بكل ما تحمله الكلمة من معنى تحت قيادته المخلصة المهندس أشرف رشاد.