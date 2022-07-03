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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /708770/بالصور-محمد-إمام-يكشف-كواليس-من-فيلم-عمهم-قبل-أيام-من-عرضه

روج الفنان محمد إمام لفيلمه الجديد عمهم الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022 المقبل ومقرر طرحه يوم 7 يوليو الجاري.

دوت الخليج يرصد كواليس من فيلم عمهم لـ محمد إمام

كواليس فيلم عمهم

شارك الفنان محمد إمام متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "عمهم" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد إمام برفقة كلا من محمد ثروت ومحمد سلام من الكواليس وعلق قائلا: "بقالنا سنين بنشتغل مع بعض .. و لحد دلوقتي مش بنعرف نصور مشهد من كترالضحك”.

وتابع: “محمد سلام و محمد ثروت مولعين في فيلم عمهم "، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائى، ضمن سباق عيد الأضحى المقبل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل عرض فيلم عمهم

ويشارك في بطولة فيلم عمهم كلا من محمد إمام، سيد رجب، ومحمود حافظ، وهدى المفتي، محمد لطفي، وآيتن عامر وآخرين.

ومن جانبها شركة السبكي للإنتاج الفني، كانت قد طرحت البرومو الدعائي لفيلم عمهم، والذي احتوى على مزيج بين لقطات الأكشن والكوميديا، التي أجادها بطل الفيلم.

ويشار أنه قبل أشهر قليلة، أشعل الفنان محمد إمام، السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو له من فيلمه الجديد "عمهم" تم تسريبه.

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وظهر محمد إمام ، في الڤيديو مُرتدياً زي مريض يتحضر لإجراء عملية جراحية ، وهو يهرول مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد، حرص الحضور على ترديد اسم محمد إمام، بحماس شديد وقد يُرجح هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد، من أحد المستشفيات رافضاً خضوعه لإجراء عملية جراحية.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد إمام، هو مسلسل النمر الذي نافس به ضمن موسم دراما رمضان 2021 برفقة كوكبة من النجوم مثل هنا الزاهد ونرمين الفقي وسوسن بدر وآخرين.

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