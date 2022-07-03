انت الان تتابع تفاصيل خبر ولاء التمامي: توجيهات السيسي ببدء تشغيل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي إنجاز جديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /708769/ولاء-التمامي-توجيهات-السيسي-ببدء-تشغيل-المرحلة-الثالثة-من-الخط-الثالث-لمترو-الأنفاق-والقطار-الكهربائي-إنجاز-جديد

قالت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب ،إن مصر تبذل قصارى جهدها، تحت قيادة وتوجيهات الرئيس السيسي للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي والذكي في مصر من جهة، والتركيز بكثافة على منظومة النقل الأخصر المستدام، من جهة أخرى، وفي مقدمتها مشاريع مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي. ونوهت التمامي ،في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ، بتوجيهات الرئيس السيسي ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة (أ) من الخط الثالث لمترو الأنفاق، محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك، قائلا: إنها إضافة حقيقية في مشروع مترو الأنفاق الواعد بالعاصمة، واستكمال مراحله المختلفة على يد الرئيس السيسي.

ولاء التمامي: توجيهات السيسي ببدء تشغيل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي إنجاز جديد

وأشادت عضو مجلس النواب ، بافتتاح الرئيس السيسي، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائى (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية)، مؤكدا انها نقلة في منظومة النقل، وخطوة حضارية للمستقبل.

دوت الخليج

واختتمت التمامي،بأن كل هذه الإنجازات تأتي لخدمة الراكب المصري واختصار وقته، وتوفير أكثر من وسيلة نقل حديثة وسريعة أمامه وتشجيع المستثمرين، ورجال الأعمال على التواجد بمصر والدخول والمشاركة، في بناء الجمهورية الجديدة بمشاريع واعدة في منظومة النقل الحديث والمتطور بالبلاد. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية قد أفتتح صباح اليوم الأحد ، محطة عدلي منصور المركزية.

ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويصل عدد محطات القطار 12 محطة، وسعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.