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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /708768/قريطمأفتتاح-السيسي-للمرحلة-الاولى-للقطار-الكهربائي-نقلة-نوعية-فى-مجال-النقل-الذكي

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ،إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف Cairo LRT ، مؤكدا ان مصر تتجه نحو العالمية فى التحول الرقمي في مجال النقل الذكي ومواكبة كافة التطورات التكنولوجية الحديثة .

دوت الخليج

قريطم:أفتتاح السيسي للمرحلة الاولى للقطار الكهربائي نقلة نوعية فى مجال النقل الذكي

وقال النائب علاء قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن الرئيس السيسي يسابق الزمن من أجل بناء الجمهورية الجديدة والاتجاه نحو العالمية من خلال اقامة المشروعات القومية العملاقة التى تخدم ملايين المصريين .

ونوه قريطم ،بأن محطة عدلي منصور بمنطقة السلام تعد ( أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط ) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مؤكدا انه يعد انجاز جديد فى مجال النقل الذكي ، وتحقيق طموحات وآحلام الشعب المصري .

قريطم:أفتتاح السيسي للمرحلة الاولى للقطار الكهربائي نقلة نوعية فى مجال النقل الذكيتحيا مصر

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية قد أفتتح صباح اليوم الأحد ، محطة عدلي منصور المركزية.

ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام (أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط) حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويصل عدد محطات القطار 12 محطة، وسعر التذكرة لـ 3 محطات 15 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيهًا، وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيهًا.