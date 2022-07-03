انت الان تتابع تفاصيل خبر في 12 محافظة..تعرف على أبرز فعاليات "مستقبل وطن" خلال الفترة الأخيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /708766/في-12-محافظةتعرف-على-أبرز-فعاليات-مستقبل-وطن-خلال-الفترة-الأخيرة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

حرصت أمانة قسم حدائق القبة، على مشاركة الطلاب والطالبات الشهادة الثانوية العامة وقبل انطلاق امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا من خلال تقديم بعض المياه والعصائر لمساندتهم، من أمام لجان مدرسة فاطمة الزهراء التابعة لمنطقة حدائق القبة.

وفي محافظة الجيزة

افتتحت أمانة قسم الحوامدية، المعرض رقم 64 للأسرة المصرية، في منطقه وحده قرية أم خنان، وسط إقبال كبير من المواطنين، وفي سياق أخر، استمرت أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، في المواد العلمية "علوم-رياضة" والأدبي وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات، وتمت المراجعات فى حضور عدد كبير من الطلبة والطالبات مع البث المباشر، بقاعات المناسبات أمام مجلس المدينة، وفي نفس السياق، نظمت أمانة قسم الوراق قافلة طبية في جميع التخصصات، بالتعاون مع مركز الشاذلي للعيادات التخصصية قافلة طبية تضم جميع التخصصات، كما نظمت أمانة مركز اطفيح قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان، كما أقامت أمانة مركز أبو النمرس، منفذاً لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وفي الوقت نفسه، افتتحت أمانة قسم الهرم، منفذاً لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة تزامناً مع عيد الأضحي، تحت مبادرة محاربة الغلاء.

وفي محافظة الفيوم

واصلت أمانة مركز الشواشنة، حملتها بتوزيع كميات من المواد الغذائية جافة ولحوم، علي المستحقين من أهالينا، والبسطاء والأكثر احتياجاً، وتزامنا مع حلول عيد الأضحي المبارك، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفى محافظة الغربية

نظمت أمانة العمال والفلاحين بثالث المحلة الكبرى، دورة اسعافات أولية بعنوان "التدريب أساس العمل"، حيث بدأت اليوم فاعليات اليوم الأول من دورة الإسعافات الأولية، وفي سياق متصل، أطلقت أمانة مركز السنطه، أول قافلة طبية تشخيصية وتقيميه مجانية لأمراض اللغة والتخاطب بالتنسيق مع مركز بدايه للتخاطب والتأهيل، وتم توقيع الكشف أول يوم علي 200 مريض بالجعفرية من بينهم أطفال وكبار سن، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز بسيون، مسابقة كرة قدم للشباب بين 10 فرق على مستوى وحدات المركز لمدة أسبوع تحت اسم "دورة الشهيد عريف محمد قطب ابو عطا"، فى قرية كفر جعفر، وفي نفس السياق، نظمت أمانة مركز المحلة، احتفالية إحتفالية كبرى لتكريم بعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.

وفي محافظة دمياط

واصلت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، في مواد الكيماء، والجغرافيا، بمشاركة نخبة من كبار المعلمين المتميزين.

وفي محافظة الأقصر

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، قافلة طبية في تخصص طب العيون، بساحة آل البيت بنجع محمد موسي بقرية الحبيل بمدينة البياضية، ونجحت في علاج أكثر من 300 حالة تضمنت صرف أدوية وعمل نظارات طبية وإحالة الحالات التي تحتاج إلي تدخل جراحي للمستشفي، وفي الوقت نفسه، نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة عن تنظيم الاسرة والزيادة السكانية بديوان آل كامل بنجع عمرون بقرية البغدادي بمدينة البياضية.

وفي محافظة مطروح

نظمت أمانة مركز سيوة، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريم طلاب المرحلة الإعدادية بإدارة سيوة التعليمية وطلاب المعاهد الأزهرية بالواحة، فى مقر الوحدة الحزبية لوسط سيوة.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، وضمن مبادرة "هدية الرئيس"، حفل زفاف جماعي لعدد 50 عروسة، يمثلون جميع مراكز المحافظة، وذلك بقاعة جراند حياة، كما شهد حفل الزفاف قيام أمانة الحزب بتسليم كل عروس 6 أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة وخلاط ومكواه، كما تم تشغيل الاغاني وسط أجواء احتفالية للعرائس، وفي الختام قدم العرائس الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز السادات، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، في قرية كفر داود، وتضمنت القافلة الطبية تخصصات "الباطنة والجراحة والأطفال والعظام والأسنان والرمد وتنظيم الأسرة والجلدية"، كما شملت القافلة صيدلية لصرف الأدوية للأهالى مجانا ًدون أى مقابل بالإضافة إلي معمل التحاليل ومعمل الأشعة وكانت حصيلة القافلة في اليوم الأول 690 كشف في التخصصات المختلفة واليوم الثانى 805 كشف بإجمالى 1495 كشف علي مدار يومى الأربعاء والخميس بالإضافة إلى 141 تحليل و 22 أشعة وجاءت القافلة لخدمة أهالينا فى قرية كفرداود والعزب المجاورة وذلك ضمن سلسلة الفاعليات الطبية التى تتبناها أمانة الحزب بمركز السادات واستمرت القافلة علي مدار يومي الاربعاء والخميس الموافق 29 و30 يونيو 2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءًا، وعلي هامش القافلة أقيمت ندوة تثقيف صحى وذلك حرصًا منا علي صحة المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية، جرى تنظيمها بمقر مركز شباب قرية " القلمون"، وتناولت الندوة المشكلات الأسرية وكيفية التعامل معها وملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، كما تناولت أيضا الحديث عن مشكلات الطلاق وأثره على استقرار المجتمع ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد وقانون التأمينات، كما أمانة مركز باريس، ندوة تثقيفية جرى تنظيمها بمقر مركز شباب مدينة باريس، وناقش فيها عن دور المرأة في التعليم وتعليم النشء، وأيضا عن صحة المرأة وأهمية الكشف المبكر للسيدات، وتناولت الحديث عن المشروعات التي تساعد المرأة المعيلة وتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للفتيات عن طريق التدريب على صناعه الحرف اليدوية.

وفي محافظة السويس

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، بطولة السباحة على كأس الشهيد أحمد حافظ شوشة أحد شهداء الوطن واقيمت البطولة بالمدرسة العسكرية بمشاركة عدد 260 لاعب ولاعبة كما تم التنافس فى السباحة 25 متر و50 متر ،حرة، باك، برد، إلى جانب أنه تم تقسيم المسابقة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى من 14 إلى17 عام ، والمرحلة الثانية من 2013 الى2005 وتم تكريم المراكز الثلاث الأولى فى كل سباق.

وفي محافظة جنوب سيناء

نظمت أمانة مدينة رأس سدر، المراجعات النهائية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة لمادة الكمياء، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة المعلمين في المادة والمواد الدراسية المختلفة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.