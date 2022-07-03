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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 05:48 مساءً - محمد السيد - /708762/الأردن-تعلن-انهاء-خدمات-مسؤولين-بعد-تسرب-غاز-بالعقبة

أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، يوم الأحد، عن انهاء خدمات عدد من المسؤوولين ويأتي هذا القرار بعد حادثة تسرب الغازالذي وقعت فى ميناء العقبة الأسبوع الماضي.

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بسبب حادثة عقبة.. الأردن تنهي خدمات عدد من المسؤولين

وقال رئيس الوزراء الأردني عبر تغريدة لها على تويتر بإن :" فريق التحقيق فى حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقرير يتضمن مجموعة من الاجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة أخري من المسؤوليين فى الشركة".

وذكر الخصاونة بأن مدير عام الهيئة البحرية تم انهاء خدمته ايضا، لافتا إلى ان السلطات الأردنية ستعلن عن نتائج التحقيق فى وقت لاحق من اليوم، مشدد انه تبين وجود عجز وتقصير فى إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة فى ميناء العقبة و لايمكن التهاون فى ذلك.

وأضاف الخصاونة بإنه سيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الإدعاء العام اليوم.

مصرع 13 وإصابة 260 شخصا إثر تسرب غاز

ويذكر انه وقع حادث تسرب غاز فى ميناء العقبة أسفر عن سقوط 13 شخصا وإصابة 260 شخصا وسبب الحادثة وقوع صهريج معبأ بمادة غازية سامة فى أثناء نقله مما أدي ذلك إلى تسرب الغاز فى الموقع، وتم عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل المصابين إلى المستشفى من أجل أن يتلقوا العلاج اللازم.