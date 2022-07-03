اعتماد رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني مدارس الثلاث سنوات والخمس سنوات ”تجارة – زراعي  صنايع – فنادق”

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا عن تفاصيل الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 لجميع الطلاب هذا العام برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وهي أكثر النتائج التي يترقبها الطلاب وكذلك أولياء الأمور في مختلف المحافظات المصرية في هذا التوقيت، حيث بدأت محركات البحث ترصد علميات متعددة البحث عن نتائج الدبلومات الفنية بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، وفي هذا الإطار سوف نستعرض كيفية الاستعلام إلكترونيا عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

إعلان نتيجة دبلوم صنايع زراعة تجارة سياحة وفنادق 2022

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا بموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، والتي قد أشارت إلى أنه سوف يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بالعام الدراسي 2022 خلال الساعات القادمة، على أن يكون إعلان النتائج مباشرة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب فور انتهاء الامتحانات مباشرة، كما تم العمل على رصدها تمهيدا لإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسهل استخراج النتيجة الخاصة بالطلاب بسهولة بالرقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني والذي تم تخصيصها للحصول على نتائج الطلاب، على أن يتم اعتماد النتيجة والإعلان عن نسب النجاح بكافة التخصصات.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعلي لشؤون التعليم الفني، أن نسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية وصلت لقرابة 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقد أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني أنه سوف يتم طرح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس بسهولة لجميع الطلاب في كافة التخصصات إلكترونيا عبر موقع بوابة التعليم الفني، من خلال اتباع الخطوات التالية.