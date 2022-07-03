موقع “fany.emis.gov” الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الفني (زراعي وتجاري وفندقي وصناعي)

موقع الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 حيث يهتم طلاب الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات المصرية والذين قد انتهوا من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة من الامتحانات، بالتعرف على نتائج الدبلومات الفنية 2022 هذا العام، لكي يتم الاطمئنان على معدلات الطلاب تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن تفاصيل الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية والرابط المفعل لكي يتم استخراج النتيجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني.

نتائج الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني

وبناء على ما أشارت إليه بعض المصادر المسؤولة بوزارة التربية والتعليم الفني، فمن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القادمة، وذلك بعدما انتهت الوزارة من أعمال تصحيح الامتحانات رسميا خلال الأيام الماضية بناء على الضوابط التي أشارت إليها الوزارة، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج مباشرة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لكافة التخصصات الفنية الخاصة بالطلاب وهي التخصص الزراعي والتجاري والفندقي والصناعي والخاصة بالنظامين ثلاث سنوات وخمس سنوات.

موقع الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا رابط موقع بوابة التعليم الفني ليكون مسؤول عن طرح نتائج الدبلومات الفنية لجميع الطلاب بكافة التخصصات، حيث يتم استخراج النتيجة فقط من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب بدلا من اتباع الطرق التقليدية في استخراج النتيجة، حيث يتم ذلك بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.