التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية ضمن وصل الخير ٢

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 05:27 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية احتفالًا بذكرى ٣٠ يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك.

ولم تقتصر هذة المبادرات على توزيع المواد الغذائية فقط كما هو متعارف عليه، ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية والتي تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يسهم في رفع جودة معيشتهم، حيث قامت جمعية الأورمان أحد أعضاء التحالف الوطنى بمجموعة كبيرة من التدخلات التنموية والاجتماعية والصحية، منها إطلاق خمس قوافل طبية تشمل أهم التخصصات الطبية، وذلك في محافظات الدقهلية والشرقية وبني سويف والفيوم وأسوان.

وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية، قامت الجمعية بإقامة معارض ملابس وأثاث وأجهزة بمحافظتي الشرقية والبحيرة، تستمر من اليوم وحتى انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك. حيث استفادت من هذة المعارض حوالي ٣٥٠ أسرة حتى الآن. وعلى الجانب التنموي، قامت الجمعية بتوصيل مياه بقرى محافظة الفيوم مستهدفة بذلك توصيل المياه النظيفة لأكثر من ٢٥٠ مواطن، بالإضافة إلى حفر آبار بقرى مركز براني بمحافظة مطروح، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بهدف التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل بمحافظة أسيوط لصالح ١٢٥ مستفيد.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.