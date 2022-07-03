طقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 05:26 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حاعلى السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

