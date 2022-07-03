عاجل- بالأسماء.. أوائل الدبلومات الفنية لعام 2022 (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022، بعد اعتماد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الطلاب، اليوم الأحد، بنسبة نجاح عامة 68.36%.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات، وتتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى"، وجود نظامين للدراسة "3 سنوات، 5 سنوات"، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة "دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال".

وهنأ نائب الوزير للتعليم الفنى، أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 تليفونيا والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة "20 طالبة + 9 طلاب"، من 13 محافظة هى "الشرقية، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الوادى الجديد وبورسعيد".

ووعد نائب الوزير، الطلاب بتكريمهم قريبا من جانب الوزارة كما يتم فى كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم.

وجاءت إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021-2022 كالتالى:



- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18757 طالبا "4 شهادات"، بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 662036 طالبا "4 شهادات"، بنسبة نجاح 69.35 % بانخفاض مقداره 0.87% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 18792 طالبا "4 شهادات"، بنسبة نجاح 85.02% بانخفاض مقداره 0.44% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 21298 طالبا "4 شهادات"، بنسبة نجاح 86.36% "لأول مرة بمشاركة ممثلى سوق العمل فى عملية التقييم".

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 1312 طالبا "3 شهادات" بنسبة نجاح 70.73%.

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى: حضرعدد 67156 طالبا "3 شهادات"، بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11% عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46% بانخفاض مقداره 2.48% عن العام السابق.

وأعلن نائب الوزير للتعليم الفنى أن إجمالى الحضور 789351 طالبا، وإجمالى الناجحين 539564 طالبا بنسبة نجاح "68.36%"، وإجمالى من سيؤدى امتحان الدور الثانى 215572 طالبا بنسبة "27.31%"، أما إجمالى الباقين للاعادة 34204 طالبا بنسبة "4.33%".