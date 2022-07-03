التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يواصل مبادراته للحماية الاجتماعية (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، احتفالا بذكرى 30 يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك، ضمن وصل الخير 2، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ولم تقتصر المبادرات على توزيع المواد الغذائية فقط كما هو متعارف عليه، ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية والتى تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يسهم فى رفع جودة معيشتهم.

ونفذت جمعية الأورمان أحد أعضاء التحالف الوطنى، بمجموعة كبيرة من التدخلات التنموية والاجتماعية والصحية، منها إطلاق خمس قوافل طبية تشمل أهم التخصصات الطبية، وذلك فى محافظات الدقهلية والشرقية وبنى سويف والفيوم وأسوان.

وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية، نظمت الجمعية معارض ملابس وأثاث وأجهزة بمحافظتى الشرقية والبحيرة، تستمر من اليوم وحتى انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، واستفادت من المعارض حوالى 350 أسرة حتى الآن.

وعلى الجانب التنموى، وصلت الجمعية المياه بقرى محافظة الفيوم مستهدفة بذلك توصيل المياه النظيفة لأكثر من 250 مواطنا، بالإضافة إلى حفر آبار بقرى مركز برانى بمحافظة مطروح، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بهدف التمكين الاقتصادى وخلق فرص عمل بمحافظة أسيوط لصالح 125 مستفيدا.

التحالف الوطنى

انطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، وتعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

يضم التحالف الوطنى كل من "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين".