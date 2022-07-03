شكرى: الاضطرابات الليبية مؤشر لعدم رضا قطاع عريض من الشعب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن الاضطرابات التى حدثت فى ليبيا مؤخرا تعد مؤشرا لعدم رضاء قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية والوصول إلى التوافق الذى ننشده.





جاء ذلك ردا على سؤال حول تقييم الوضع الراهن فى ليبيا فى ضوء التظاهرات التى تشهدها عدة مدن فى ليبيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير شكرى ونظيره النمساوى الكسندر شالينبرج اليوم الأحد.

وقال شكرى "إننا دعمنا منتدى الحوار الوطنى الليبى وما اتخذه من قرارات، ولكننا نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ حيث كان هناك إطار زمنى محدد كان يجب أن تتم مراعاته واحترامه قد تجاوزناه"، مشيرا إلى أن هناك قرارا من مجلس النواب الليبى يتعلق بتشكيل حكومة جديدة وهذا المجلس هو المنتخب منذ 2014 ويعبر عن إرداة الشعب الليبى، وهذا أمر معلق.

وأضاف أن هناك ازدواجية فى إطار الأجهزة التنفيذية وقدراتها على الاضطلاع بمسئوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبى والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها.

وأوضح شكرى أن مصر تبذل جهدا كبيرا فى إطار التأكيد على عدم اللجوء إلى العمل العسكرى والوصول إلى حل للأزمة الليبية وتعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبى - ليبى يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة ويؤدى إلى وجود مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وحكومة ورئيس يعبرون عن إرادة الشعب الليبى ويتخذون قرارات تتوافق مع مصالح الشعب الليبى وعلى سيادة وأراضى ليبيا ومقدراتها.

وأشار إلى الجهود التى بذلت فى إطار الحوار الدستورى الذى انعقد فى القاهرة، وتم استئنافه فى جنيف واجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أى عمل عسكرى آخر والجهد الذى يبذل مع كافة الأطراف الليبية.

وأعرب شكرى عن الأمل فى الوصول إلى التوافق الليبى الليبى.. مضيفا أننا نرى فيما حدث من اضطرابات فى ليبيا قدرا من عدم الارتياح واسع النطاق لدى الأشقاء فى ليبيا، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه مصر بحكم الجوار والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وتستمر فى بذل كافة الجهود للوصول إلى الحل الليبى الليبى التوافقى الذى يقود إلى العملية الانتخابية وبالتالى يرسخ شرعية كل مؤسسات الدولة.

ولفت وزير الخارجية إلى أن هناك شرعية قائمة فى المجلس الرئاسى ومجلس النواب الليبى ويجب أن يتم احترام هذه الشرعية وتجاوز الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات وهو ما يتسق مع مقررات مجلس الأمن ومخرجات مسارى برلين وباريس، ولابد وأن يكتمل بخروج القوات الأجنبية من الأراضى الليبية والتعامل مع قضية الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وكل هذا متشابك لكن الشىء الذى يؤدى إلى التعامل مع كل هذه التشابكات هو وجود سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية منتخبة تكون لها الشرعية والمصداقية فى اتخاذ القرارات السليمة المعبرة عن إرادة الشعب الليبى.