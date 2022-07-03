الرعاية الصحية: إجراء 4 عمليات ناجحة باستخدام القسطرة المرشدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 4 عمليات ناجحة باستخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر Micro Catheter، وذلك بقسم قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.





وأوضح بيان الهيئة، اليوم الأحد، تخطى تكلفة استخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر للحالة الواحدة 230 ألف جنيه فى القطاع الخاص، فيما تم إجراء 4 عمليات باستخدام القسطرة المرشدة بنجاح تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بنسبة مساهمة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة فى العملية.

وتابع البيان: "تمكن الفريق الطبى المتميز من إجراء توسيع بالبالون CTO للحالات لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية، إضافة إلى تركيب 4 دعامات دوائية باستخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر Micro Catheter، وكانت الحالات تعانى من آلام شديدة ومتكررة بالصدر وضيق فى التنفس وعدم القدرة على بذل أى مجهود نتيجة انسداد تام ومزمن بشرايين القلب".

واستكمل البيان، "تم إجراء العمليات بمهارة واحترافية على يد نخبة من اكفأ أطباء قسم القلب والقسطرة بالمجمع الطبى بالإسماعيلية المكون من الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، الدكتورة جميلة نصر أستاذ ورئيس قسم القلب جامعة قناة السويس ورئيس قسم القلب بالمجمع الطبى ورئيس المجلس العلمى لزمالة القلب المصرية، الدكتور أحمد شبل، استشارى القلب والقسطرة، الدكتور محمد عز الرجال، استشارى القلب والقسطرة، الدكتور كمال رأفت، الدكتور وسام الصاوى اخصائيى القلب والقسطرة".

ويعد استخدام القسطرة المرشدة كتقنية فى علاج انسداد الشرايين أحد أهم التقنيات الحديثة التى تستخدم بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لعلاج الانسداد التام والمزمن لشرايين القلب عند فشل الاستجابة للعلاج الدوائى.