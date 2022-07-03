وأضافت الطالبة لـ"دوت الخليج": "كنت بنام 4 ساعات فى اليوم بس، وبذاكر طول اليوم، وماكنش عندى ولا غلطة فى الامتحانات، وفعلا جبت 695 من 700، بنسبة 99.2%.
ولفتت الطالبة إلى أنها اختارت الالتحاق بالدبلومات الفنية رغم تفوقها فى الشهادة الإعدادية، حيث حصلت على مجموع 271 من 280 درجة، مشيرة إلى أنها تحلم بالالتحاق بكلية الهندسة أو المعهد الفنى الصحى، إذا لم يكن متاح أمامها الالتحاق بكلية الهندسة.
وبجانبها عبر والد آلاء عن سعادته بما حققته ابنته فى شهادة الدبلوم الفنى، قائلاً: "الحمد لله بنتى فرحتنى وجبرت بخاطرى، أنا قولتلها أنا معاكى فى أى حاجة تعوزيها"، مشيراً إلى أن آلاء هى ابنته الثانية من بين 6 بنات جيمعهن فى مراحل الدراسة المختلفة.
وألاء هى خريجة مدرسة ديرب نجم البلد الفنية الصناعية بنات بمحافظة الشرقية نظام الثلاث سنوات، تخصص الإلكترونيات، وطبق عليها منهجية الجدارات المهنية.
واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة نجاح عامة بلغت 68.36%.
وبلغ عدد الأوائل فى مختلف نوعيات التعليم الفنى: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، 29 طالباً، بينهم 20 طالبة و9 طلاب، وتستعد وزارة التربية والتعليم لإعداد احتفالية لتكريمهم على تفوقهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولى على الدبلوم الصناعى: «كنت متوقعة التفوق».. ووالدها: «جبرت بخاطرى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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