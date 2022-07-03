ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم 2 «MDC-2022» (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم 2 "MDC-2022" والتى عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية بمشاركة 68 دارسا من 26 دولة للضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسى العسكرى وزوجاتهم من كل من "إفريقيا - أوروبا - آسيا - أمريكا الشمالية".





عقدت الدورة بناء على توجيهات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لتعزيز وزيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة فى جميع المجالات.

وفى هذا الإطار قامت هيئة الإستخبارات العسكرية ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين، بإعداد وتجهيز وتنفيذ الدورة بالتعاون مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة وكل من "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية - الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية - الأزهر الشريف".

بدء الاحتفال بعرض التقرير الختامى للدورة أعقبه عرض فيلم تسجيلى تضمن الأنشطة التى نفذت خلال الدورة والتى ساهمت فى تطوير وتنمية مهارات الدارسين فى مجال العمل الدبلوماسى وموضوعات الاستراتيجية والأمن القومى وأسلوب إدارة الأزمات الدولية، وكذلك تنظيم العديد من لقاءات نقل الخبرة العملية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المزارات السياحية والمناطق العسكرية.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الخارجية وبعض من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالقاهرة.