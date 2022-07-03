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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708764/النائبة-ميرفت-عازر-إنشاء-صندوق-قادرون-باختلاف-يسهم-في-تأهيل-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-ودمجهم-في-المجتمع

ثمنت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل النواب، موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، في مجموعه.

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النائبة ميرفت عازر: إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" يسهم في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

ووجهت "عازر" في كلمتها على هامش الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الشكر لزعيم الأغلبية البرلمانية، النائب أشرف رشاد، مقدم مشروع القانون، مؤكدة أن إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" سوف يسهم في دعم وتمويل مراكز التدريب لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً بالغا بذوي الإعاقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم طبقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف الارتقاء بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة السبل اللازمة لحمايتهم وحصولهم على جميع حقوقهم.

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن الرئيس سبق وأن أعلن عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحقيقاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون مشاركتهم في المجتمع، فضلا عن تخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف الحكومية لهم، وكذلك تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.