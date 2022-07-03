علاء عابد: القطار الكهربائي السريع ثورة في مجال النقل..وما شاهدته اليوم يؤكدا اننا امام جمهورية جديدة تحترم المواطن

708761

/708761/علاء-عابد-القطار-الكهربائي-السريع-ثورة-في-مجال-النقلوما-شاهدته-اليوم-يؤكدا-اننا-امام-جمهورية-جديدة-تحترم-المواطن

تعليقا على إفتتاح محطة عدلى منصور..

04:28 م - الأحد 3 يوليو 2022

اكد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ، ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة مترو انفاق عدلي منصور اليوم حيث أن محطة عدلي منصور تبادلية ،وهي أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، و يوجد بها 7 وسائل نقل وهي المرة الأولى في العالم. تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل وتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر، مستدام كهربائية صديقة للبيئة ، وهذا ما تم تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور .

دوت الخليج

علاء عابد: القطار الكهربائي السريع ثورة في مجال النقل

وعبر النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، عن سعادته عقب مشاركتة اليوم في افتتاح محطة عدلي منصور ، في هذا العرس الوطني الضخم الذي يعد نقله حضارية، مؤكدا أن القطار الكهربائى الخفيف LRT والذى ويربط القطار مدينة السلام بالقاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة منها بدر والشروق العاشر من رمضان وهيليوبوليس الجديدة والمستقبل، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك يربط مع القطار الكهربائى السريع بطريق السخنة نقله حضارية في مجال النقل النظيف، وثورة حقيقية في مجال النقل.

ودعا النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إلى ضرورة توعية المواطنين للحفاظ على هذا الصرح الضخم ، مؤكدا أن المشروعات القومية التى تنفذها الدوله تجعلها فى مصاف الدول الكبري وبالتالي يجب تشديد الإجراءت لحماية ممتلكات الدوله والتى ينتفع منها كل مواطن على أرض مصر ، مؤكدا ان ما شاهدته اليوم خلال استقلال القطار الكهربائي السريع، يؤكدا اننا امام جمهورية جديدة تحترم المواطن.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة لاستعراض نتائج تفقد اللجنة الخاصة لطريقي حلوان / الكريمات (21)، وأسيوط الزراعي من المنيب إلى العياط للتعرف على أسباب تعطل بدء أعمال التطوير وتحديد القطاعات التي يمكن البدء في تنفيذ أعمال بها في الطريقين.

وايضا مناقشة نتائج تفقد اللجنة الخاصة لطريق رافد جمصة لتحديد المناطق التي تحتاج إلى أنفاق ودوران للخلف والأخرى التي تحتاج إلى مطبات صوتية.