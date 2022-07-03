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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708759/البنك-العربى-الافريقى-يوفر-شهادة-ادخار-بعائد-يصل-لـ-110

أعلن البنك العربى الافريقى عن توفير شهادة ادخار بعائد يصل إلى 110% فتعتبر أعلى شهادات البنك العربى الادخارية من حيث المدة، ويقدم دوت الخليج كل ما تريدون معرفته عن شهادة اميرالد 10 سنوات من البنك العربى الافريقى

البنك العربى الافريقى - معدل الفائدة يتراوح من 10.25% شهري، 10.5 % ربع سنوي، 10.625 % نصف سنوي، 10.75 % سنوي، 110 % تراكمي في نهاية المدة. - نوع الفائدة بمقدار ثابت طوال مدة الشهادة. - الحد الأدنى للشهادات حوالى 5000 جنيه. - مدة الشهادات تكون 10 سنوات. شراء شهادات البنك العربى الافريقى - يمكن شراء شهادات البنك العربى الافريقى من أحد فروع البنك المنتشرة بمختلف المحافظات. - من خدمة البنك العربى الافريقى البنكية أونلاين.

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