انت الان تتابع تفاصيل خبر غدا.. حمدي الوزير يخضع لعملية جراحية في القلب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708758/غدا-حمدي-الوزير-يخضع-لعملية-جراحية-في-القلب

يمر الفنان الشهير حمدي الوزير بأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية شديدة، أعلن عنها مؤخرا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد عملية حمدي الوزير الجراحية

ويخضع حمدي الوزير لعملية جراحية في صباح غدا الاثنين الموافق 4 من شهر يوليو الجاري، إذ أنه يجري حاليا بعض الفحوصات الطبية ليتمكن من الخضوع لتلك العملية الخطرة..

ابنة حمدي الوزير تطلب الدعاء لوالدها

وكانت قد طالبة ابنة حمدي الوزير من الجمهور الدعاء لوالدها المريض، فكتب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا رب أشفي ابويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك و الله كلنا، ربنا يحفظك و يعافيك".

وتابعت: "أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب.. اللهم عافيه و اشفه شفاءا تاما لا يغادر سقما وبارك فى عُمره و صحته "

ابنة حمدي الوزير توجه الشكر لأعضاء نقابة الممثلين

وأضافت: "شكرا ألف شكر لدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك ، و الفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من اول لحظة يا حبيبتى و استاذ ايهاب فهمى ، استاذ احمد سلامة و كل اعضاء مجلس النقابة شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي".

واختتمت حديثها قائلة:"اللهم لا شفاء الا شفاؤك ، دعواتكم يا رب ربنا يكملها على خير ويطمنا عليه اللهم أمين".

حمدي الوزير وعلاقته بالفن

تخرج حمدي الوزير من كلية هندسة ولم يكن يطمح في أن يصبح فنان شهير، ودخل الفن حينما عرض عليه المخرج محمد خان التمثيل بفيلم الثأر، وفى نهاية السبعينيات شارك فى فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين، وشارك فى أعمال مميزة مثل سواق الأتوبيس والتخشيبة فى الثمانينيات الجزء الثالث من رأفت الهجان عام 1992 عمل كمخرج لمسرحيات مثل حرب البسوس.

والتحق حمدي الوزير بالقوات المسلحة خلال تلك الفترة كأصغر جندي يلتحق بالجندية لأداء الواجب الوطني خلال تلك الفترة، وكان أول من شكّل أول فصيلة مقاومة شعبية بعد حرب 1967.