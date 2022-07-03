انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلام النواب تناقش طلب خالد بدوي «نائب التنسيقية» لعدم وجود قصر ثقافة بمدينة الإبراهيمية..«صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708757/إعلام-النواب-تناقش-طلب-خالد-بدوي-نائب-التنسيقية-لعدم-وجود-قصر-ثقافة-بمدينة-الإبراهيميةصور

عقدت لجنه الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسه الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب خالد بدوي، بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

دوت الخليج

عدم وجود قصر ثقافة بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية

كما تناقش طلب النائب عاطف المغاوري، بشأن مصير ما تم اعتماده من قبل -مبلغ 50 مليون جنيه - لإنشاء قصر ثقافة مدينة أبو حماد محافظة الشرقية.

وطلب إحاطة مقدم محمد عبدالله زين الدين، بشأن إحلال وتجديد مكتبة الطفل والشباب بقرية المعدية في مركز إدكو محافظة البحيرة.

وطلب النائبة سحر بشير معتوق، بشأن إحلال وتجديد قصر ثقافة كفر الدوار محافظة البحيرة.