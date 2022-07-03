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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708754/موتسيبي--أتفهم-حالة-الإحباط-التي-شعر-بها-محمود-الخطيب-رئيس-النادي-الأهلي-بسبب-نهائي-دوري-أبطال

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موتسيبيرئيس الإتحاد الأفريقي:" أتفهم حالة الإحباط التي شعر بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب نهائي دوري أبطال لكن لم يكن لدي أي حل أخر المغرب هي البلد الوحيد الذي تقدم بملف من أجل استضافة النهائي.

وتابع:" السوبر ليج الأفريقي سينطلق في أغسطس 2023 ، والفائز بالسوبر ليج سيحصل علي 10 مليون دولار وأن مجموع جوائز البطولة سوف تصل إلى 100 مليون دولار.

ووأصل:" أن دوري أبطال أفريقيا سوف يستمر بشكل طبيعي ولن يتم إلغائه، أي أن كاف سينظم السوبرليج الأفريقي وكذلك دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد فتح أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي، العديد من المفات الإفريقية الشائكة، والتي لم يتم بت الأمر فيها بشكل رسمي، ومن بين هذه الملفات، هو سحب الاتحاد الإفريقي ملف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزية الملاعب فيها.

وأكد شوبير في برنامجه الصباحي المذاع عبر راديو أون سبورت، على أن هناك اتجاه قوي من الاتحاد الإفريقي لسحب ملف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لعام 2025 بسبب عدم جاهزية الملاعب فيها، كما أشار إلى أن هناك نية من جانب مصر لتقديم طلب لاستضافة البطولة، ولكن الاتجاه الأقوى سيكون لصالح المغرب أو الجزائر.

أما فيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية المقبلة والتي ستُقام في المغرب، فهناك نية من جانب الاتحاد الإفريقي، بتأجيل البطولة التي كان مقرر لها أن تُقام في يونيو من عام 2023، وسيتم تأجيلها لتُقام في يناير 2024، وذلك بسبب موسم الأمطاروالذي يتسبب هطوله في وفاة العديد من الأشخاص.