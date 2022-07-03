انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. تأجيل كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708750/رسميا-تأجيل-كأس-الأمم-الإفريقية-كوت-ديفوار-2023

اعتمد المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي “كاف”، تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار في شهر يونيو من عام 2023.

دوت الخليج

جاء قرار الاتحاد الإفريقي، بعد تزامن موعد انطلاق البطولة، مع موسم الأمطار الذي يسبب في وفاة العديد من الأشخاص، لذا اعتمد المكتب التنفيذي بالكاف، قرار تأجيل البطولة إلى يناير من عام 2024، بدلاً من يونيو عام 2023.

كما أقر الاتحاد الإفريقي، عودة نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى نظامه المعهود بإقامته من مباراتين، ذهاب وعودة، كما كان في السابق.

وكان قد فتح أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي، العديد من المفات الإفريقية الشائكة، والتي لم يتم بت الأمر فيها بشكل رسمي، ومن بين هذه الملفات، هو سحب الاتحاد الإفريقي ملف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزية الملاعب فيها.

وأكد شوبير في برنامجه الصباحي المذاع عبر راديو أون سبورت، على أن هناك اتجاه قوي من الاتحاد الإفريقي لسحب ملف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لعام 2025 بسبب عدم جاهزية الملاعب فيها، كما أشار إلى أن هناك نية من جانب مصر لتقديم طلب لاستضافة البطولة، ولكن الاتجاه الأقوى سيكون لصالح المغرب أو الجزائر.

أما فيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية المقبلة والتي ستُقام في المغرب، فهناك نية من جانب الاتحاد الإفريقي، بتأجيل البطولة التي كان مقرر لها أن تُقام في يونيو من عام 2023، وسيتم تأجيلها لتُقام في يناير 2024، وذلك بسبب موسم الأمطاروالذي يتسبب هطوله في وفاة العديد من الأشخاص.