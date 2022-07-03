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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708746/عمرو-درويش-نائب-التنسيقية-المصالحة-مرفوضة-مع-من-تلوثت-أيديهم-بدماء-المصريين

هنأ النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو .

عمرو درويش "نائب التنسيقية": المصالحة مرفوضة مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين

دوت الخليج

وأضاف" درويش"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 3/ 2022، إن الشعب المصرى ثار على جماعات متطرفة لم يرى منهم أى خير ، ومسألة المصالحة مرفوضة مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين .

عمرو درويش "نائب التنسيقية": المصالحة مرفوضة مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين

وأوضح "درويش" :" أحيى النائبة دعاء عريبى، والنائب اشرف رشاد على المجهود الكبير فى إعداد مشروع قانون "ذوى الإعاقة"، والذي يتوافق مع المادة 81 من الدستور وأيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب"درويش"، الحكومة المصرية بإزالة المعوقات التى تواجه "ذوى الإعاقة " والقيام بواجبها نحو تفعيل الخدمات لهم، مشيراً إلى أن "ذوى الإعاقة" يعانون فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.