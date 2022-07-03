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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708744/في-لقطة-طريفة-إليسا-تغازل-أحد-حضور-حفلها-الأخير-بالغردقة

أشعلت المطربة اللبنانية إليسا حفلتها الأخيرة التي أقيمت بالغردقة مساء أول أمس الجمعة بأغانيها مع النجم وائل كفوري, وأثناء الحفل فاجئت إليسا الجميع عندما غازلت أحد الحضور قائلة له: "أنت أمور أوي", وظهرت إليسا في الحفل بإطلالة بسيطة, حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود.

إليسا وعائلتها المصرية

وكانت إليسا قد روجت لحفلتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام", وكتبت: "متحمسة جدًا للعودة إلى القاهرة مرة أخرى في الأول من يوليو، وهذه المرة مع وائل كفورى الجميل على مسرح واحد لقضاء ليلة ساحرة لا أستطيع الانتظار لرؤية عائلتي المصرية مرة أخرى".

من أول دقيقة

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال إليسا دويتو "من أول دقيقة" مع سعد المجرد, الذي تم طرحه في بداية شهر مايو الماضي، وحقق نجاحًا غير مسبوق، حيث تخطى 157 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لإليسا على "يوتيوب", وعند سؤال إليسا عن سبب اختيارها لسعد المجرد تحديدًا قالت إنها أعجبت جدًا بغنائه, وإحساسه الكبير، وترى أن موهبته حرام أنها لا تظهر.

وأتت كلمات الأغنية: “بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”