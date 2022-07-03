صور..رانيا المشاط تُشارك باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708625/صوررانيا-المشاط-تشارك-باجتماع-لجنة-حقوق-الإنسان-بمجلس-النواب

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مشاركة د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى لعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مبادرة حياة كريمة والتحول نحو الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

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