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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708742/شكري-مصر-تبذل-جهود-لعدم-اللجوء-للحل-العسكري-فى-ليبيا

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاء مع نظيره النمساوي فى مؤتمر صحافى أن مصر تبذل الجهود لضمان عدم الجوء إلى الخيار العسكري فى ليبيا.

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وذكر وزير الخارجية المصري:" نأمل فى التوصل الى اتفاق ليبي-ليبي واحترام الشرعية الموجودة الآن فى ليبيا".

وأضاف شكري أن:" البرلمان الليبي كلف حكومة جديدة فى البلاد خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن مجلس النواب الليبي هى المؤسسة التشريعية المعترف بها فى البلاد". مضيفا أن مصر مستمرة فى الدفع من اجل تحقيق توافق ليبي يقود نحو إجراء الانتخابات

كما أكد وزير الخارجية المصرية على ضرورة احترام شرعية مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي والعمل على دفع نحو إجراء انتخابات مؤكدا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا والعمل على حل مشكلة المليشيات.

ويذكر انه فى يوم الجمعة ضربت البلاد موجة من الأحتاجاجات تعبيرا عن غضبهم بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم استقرار سياسي ورفض مدني للمليشيات المسلحة والمرتزقة وخلال المظاهرات أضرم المحتجيين النار فى مقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق شرق البلاد كما قام المتظاهرين بإضرام النار فى وثائق رسمية مؤكدين على عزمهم هدم المقر بالكامل.

الأمم المتحدة تدعم المظاهرات

وفى سياق متصل أعربت الأمم المتحدة عن دعمها للمتظاهرين إلا انها طالبت بضروروة تجنب العنف

واكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديجوراك، بأنها جاهزة لتقديم المساعى والوساطة بين الاطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي عبر تنظيم انتخابات على أساس إطار دستوري ثابت وفى أقرب وقت ممكن، مضيفا إلى أن الأجتماعات الأخيرة التى عقدت فى القاهر ة وجينيف تحت رعاية الأمم المتحدة حققت تقدما ملحوظ ويجب البناء عليها.