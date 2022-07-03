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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708743/اعرف-توزيع-درجات-امتحان-مادة-الجغرافيا-الثانوية-العامة-2022

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي، من أداء امتحان مادة الجغرافيا، والتي تعد من المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع الكلي للثانوية العامة.

دوت الخليج

وبالتزامن مع إجراء امتحان مادة الجغرافيا، بدء العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي، في عمليات البحث وطرح التساؤلات على عدد درجات امتحان مادة الكيمياء ثانوية عامة 2022.

وتعتبر مادة الجغرافيا هي إحدى المواد الدراسية الأساسية لطلاب الشعبة الأدبيو بالثانوية العامة، كما أنها تعد مادة تخصيصية ومفصلية لطلاب الشعبة الأدبية الثانوية العامة، وتتراوح مستوى المادة في أغلب الامتحانات بالأعوام السابقة بين متوسطة الصعوبة والصعوبة، غير أنها مى مفضلة ع بعض طلاب الثانوية العامة

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا ثانوية عامة 2022

وتضم مادة الجغرافيا بامتحانات الثانوية العامة، نحو 50 سؤالا، جميعهم اختيار من متعدد، وبدون أسئلة مقالية على الإطلاق.

ويتم توزيع عدد أسئلة مادة الجغرافيا ال (50 سؤالا) على عدد رجات المادة والتي تقدر ب60 درجة من درجات المجموع الكلي للثانوية العامة المؤهلة لمرحلة التعليم الجامعي، حيث يحرص طلاب الثانوية العامة على حصد كل درجة بامتحانات الثانوية العامة، لضمان تحقيق أهدافهم الدراسية.

وتمثل مادة الجغرافيا، أهمية بالغة عند بعض الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تقبل مجموع درجات عالي في الثانوية العامة.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجلد مفاهيم يضم جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- الشعبة الأدبية) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

وتحتوي مجلدات المفاهيم على مختصر للمناهج، تتضمن المفاهيم والمصطلحات والقوانين والخرائط، وغيرها من المعلومات المتعلقة بكل مادة، حيث أعد مجلدات المفاهيم مجموعة من الخبراء ومستشاري المواد.

انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وبحسب جدول الامتحانات، اذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، أبريل الماضي، تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو المقبل