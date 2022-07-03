كاريكاتير دوت الخليج يرصد شكاوى المواطنين من جهاز حماية المستهلك

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708735/كاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-شكاوى-المواطنين-من-جهاز-حماية-المستهلك

رصد كاريكاتير موقع دوت الخليج الأجواء الخاصة بطريقة عمل جهاز حماية المستهلك وعدم تعاطيه بالصورة الجيدة مع شكاوى المواطنين وهو الأمر الذى يتحدث عنه المواطنون ونواب البرلمان ويطالبون بضرورة إعادة النظر فى أوضاع الجهاز بحسب تشكيله الحالى.

دوت الخليج وعبر مسئول الكاريكاتير بموقع دوت الخليج الفنان محمد عبد اللطيف، عن ذلك من خلال شروع أحد المواطنين فى تقديم شكوى للجهاز ليكون مصيرها سلة المهملات ومرفق بها جملة :"أنت صدقت...دى سبوبة".

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