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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /708726/تعرف-على-توزيع-درجات-امتحان-مادة-الكيمياء-ثانوية-عامة-2022

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي، على توزيع درجات امتحان مادة الكيمياء ثانوية عامة 2022، والتي تعد من المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع الكلي للثانوية العامة.

وتعتبر مادة الكيمياء للثانوية العامة، من المواد الأساسية لطلاب الشعبة العلمية بفرعيها "الشعبة العلمية والشعبة الأدبية" بالثانوية العامة، كما أنها تعد مادة تخصيصية ومفصلية لطلاب الثانوية العامة، وتتميز بالامتحانات الصعبة على أغلب طلاب الثانوية العامة.

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات امتحان مادة الكيمياء ثانوية عامة 2022 علمي

وتمثل مادة الكيمياء بامتحانات الثانوية العامة، نحو 60 درجة من درجات المجموع الكلي للثانوية العامة المؤهلة لمرحلة التعليم الجامعي، حيث يحرص طلاب الثانوية العامة على حصد كل درجة بامتحانات الثانوية العامة، لضمان تحقيق أهدافهم الدراسية.

وأدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجلد مفاهيم يضم جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- الشعبة الأدبية) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

وتحتوي مجلدات المفاهيم على مختصر للمناهج، تتضمن المفاهيم والمصطلحات والقوانين والخرائط، وغيرها من المعلومات المتعلقة بكل مادة، حيث أعد مجلدات المفاهيم مجموعة من الخبراء ومستشاري المواد.

انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 (الدور الأول)، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، أبريل الماضي، تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2022، الخميس 21 يوليو المقبل