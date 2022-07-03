جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه سيتم إيقاف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية لمدة 4 أيام، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 حتى يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، على أن يتم إعادة تفعيل العمل على المنظومة مرة أخرى يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022.

وأوضحت المصلحة أن ذلك نظرًا لإجراء تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.